Autoridades revisan avances en lucha antidrogas y perfilan Plan Nacional 2026-2031

Autoridades civiles y militares evaluaron los avances en la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias, el fortalecimiento de las políticas de prevención y el desarrollo inicial del Plan Nacional Antidrogas 2026-2031.

Así lo informó el Superintendente Nacional Antidrogas, M/G Danny Ferrer Sandrea, quien destacó la importancia de este tipo de encuentros para la optimización de los procesos necesarios para el combate antidrogas del país.

La revisión técnica se realizó en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en Parque Carabobo, Caracas, con la participación de los comandantes de la Guardia del Pueblo y de los Comandos Nacionales Antidrogas y de Vigilancia Costera de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), junto a representantes del Comando de Defensa Aeroespacial Integral (Codai), la Dirección de Investigaciones de Drogas del CICPC, la Dirección General de Policía Internacional, el Ministerio Público y la Superintendencia Nacional Antidrogas.

Durante la jornada se expusieron logros operativos en la interdicción del tráfico ilícito, se analizaron indicadores de prevención y se revisaron las primeras fases del Plan Nacional Antidrogas 2026-2031, orientado a consolidar un enfoque integral, articulado y sostenible en materia de control de drogas.

F/Prensa Mpprijp