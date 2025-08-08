Autoridades de Venezuela e Indonesia revisan relación bilateral en Caracas

En la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores en Caracas, se celebró un encuentro entre la viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Tatiana Pugh, y el embajador de la República de Indonesia, Fikry Cassidy, con el objetivo de tratar los asuntos de la relación bilateral, así como aspectos de actualidad de ambas naciones.

La conversación entre ambas autoridades se produjo luego de la reciente presentación de Cartas Credenciales del diplomático asiático ante el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que resaltó la importancia de fortalecer la cooperación Sur-Sur en las diversas áreas vinculadas a la política, economía, social y cultural.

Asimismo, en esa ceremonia la viceministra Tatiana Pugh y el embajador de Indonesia resaltaron la importancia de celebrar la IV Comisión Mixta Bilateral entre ambas naciones, con esta iniciativa promover las áreas estratégicas entre los dos países.

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela e Indonesia se establecieron el 9 de octubre de 1959 y desde entonces, se han fortalecidos en todas las áreas, tomando en cuenta la importancia de este país como sede de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) y su reciente ingreso en el bloque BRICS.

F/Mppre