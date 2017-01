Más de 100 atletas disfrutaron de carrera 10K Para Cristo en Caricuao

El corredor Douglas Castro reinó en la justa con un crono de 33,50

Más de 100 atletas entre niños, jóvenes y corredores de élite se dieron cita ayer en la carrera 10k Para Cristo avalada por la Federación Venezolana de Atletismo, que se disputó en el sector UD-3 de Caricuao.

Douglas Castro, corredor de élite y oriundo del estado Vargas, fue el ganador absoluto de la justa con un crono de 33 minutos 50 segundos, escoltado por Erick Medina ( 34,06) y Alfredo Pirela en el tercer lugar con (34,00).

En la categoría femenina se alzó como ganadora absoluta la jóven de 14 años Ayanith Repillosa, que registró un tiempo de 40 minutos 38 segundos.

“De verdad que me siento bastante contento de ser el ganador de la primera edición de esta carrera, aquí fui invitado por los organizadores del evento y vine con una sola meta que fue la de ganar; desde que se dio la partida me sentí bastante cómodo, el lugar es estupendo para correr, el clima, el recorrido y el ambiente se sintió bastante bien, es por ello que pude hacer una gran actuación para alzarme con el titulo”, destacó el ganador Douglas Castro.

Castro agregó: “Estos diez kilómetros me sirvieron para continuar mi preparación de cara a lo que serán mis compromisos nacionales. Ahorita estoy poniéndome a tono para lo que será el Campeonato Nacional Cross Country que se disputará en Cumaná. Ese compromiso cuenta como clasificatorio para el Campeonato Panamericano de esta disciplina que se disputará en Chile. Mi meta está en montarme en ese avión, porque tengo muchas ansias de darlo todo por Venezuela”.

Por su parte la joven atleta de 14 años Ayanith Repillosa destacó: “Estoy orgullosa de ser la ganadora de la categoría femenina, es primera vez que corro 10 kilómetros, gracias a mi entrenador Humberto Martínez pude lograr el objetivo, me he mantenido entrenando bastante para cosechar triunfos y aquí lo estoy logrando. Por ahora lo que me viene es seguir entrenando porque voy a participar en el Cross Country en Cumaná, ahí quiero hacer una buena marca porque quiero representar a Venezuela en el Campeonato Panamericano y Suramericano”.

Repillosa, oriunda de Nueva Cúa, viene de ganar el Cross Country de Caracas, la Carrera Pedro Rangel, que se realiza todos los años en Los Próceres, y la Copa Navidad con distancia de mil metros.

LA ORGANIZACIÓN

Rubén Terán, presidente del comité organizador de la carrera 10k Para Cristo, destacó que este fue un evento en el que el objetivo fue incentivar a la juventud, a los atletas de élite, pero sobre todo a la familia, ya que esta juega un papel fundamental, es la que siembra valores y por eso se le rinde honores.

“Para nosotros fue un éxito partir en esta primera edición de los 10K Para Cristo, queremos que todos los 22 de enero esto se convierta en un ícono, que todas las familias de Caracas y todos los atletas de élite acudan a Caricuao para disfrutar de una carrera emblemática, de un ambiente ecológico, y sobre todo de un evento en el que se busca culminar la meta con Cristo y en familia”, dijo Terán.

En cuanto a la parte técnica dijo: “Estos 10 kilómetros fueron avalados por la Federación Venezolana de Atletismo. La carrera partió desde el Parque Nuevas Generaciones, luego pasó por la redoma de Ruiz Pineda, siguió su rumbo hasta la altura del Capuo, para posteriormente bajar hasta la estación del metro Zoológico, y culminar en el mismo punto de partida. Cada dos kilómetros contamos con puntos de hidratación, y al llegar a la meta los atletas fueron atendidos con frutas y refrigerios”.

LA PREMIACIÓN

Terán señaló que a cada participante se le otorgó una medalla por participación. El primer lugar obtuvo su respectivo trofeo, y a los atletas de élite que ocuparon los primeros puestos en general se les premió con un incentivo metálico de 25 mil bolívares al primer puesto, 15 mil bolívares al segundo, cinco mil al tercero y la misma cantidad para el cuarto lugar.

T/ Félix A. Marín

F/ Jonathan Manzano