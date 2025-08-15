Avanza asignación de cupos universitarios a bachilleres

La Universidad de las Ciencias Dr. Humberto Fernández Morán ha avanzado en sus actividades académicas gracias al proceso de asignación de cupos a bachilleres que ejecuta el Sistema Nacional de Ingreso (SNI) del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (Mppeu), informó la vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Gabriela Jiménez.

Jiménez destacó que la primera cohorte de estudiantes ha mostrado un rendimiento académico excelente, evidenciando el talento de los jóvenes y la calidad del acompañamiento docente. Además, señaló que la universidad se prepara para desarrollar actividades de formación e investigación científica.

La vicepresidenta citó al Dr. Humberto Fernández Morán: “Una firme convicción personal de que, entre las aportaciones de mayor trascendencia que se derivarán de las ciencias, figurará el encauzamiento de la capacidad intelectual latente en las nuevas generaciones por los senderos del pensamiento claro, la encuesta crítica y la institución legítima, cumpliéndose así algún día la visión profética de Simón Bolívar”.

T/CO con información de VTV