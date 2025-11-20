Avanza la rectificación y canalización del río Guaire en Guarenas

Desde los sectores La Estrella II y Ciudad Bolivariana en Guarenas, el gobernador del estado Miranda, Elio Serrano Carpio, informó -este miércoles- el progreso de los trabajos de rectificación y canalización del río Guaire, que se desbordó la madrugada del pasado 15 de octubre, inundando la carretera vieja Petare-Guarenas y afectando gravemente los sectores La Estrella, La Vaquera y otras áreas del municipio Plaza (Guarenas).

“Hemos venido a verificar los trabajos que se están haciendo en la canalización que conduce el río Guaire, que viene del municipio Sucre y pasa por todo el municipio Plaza”, indicó.

El mandatario regional señaló que los desbordamientos son “cotidianos” y causan “inundación y desasosiego a muchas familias”.

Explicó que la intervención se centra en tres puntos de ataque simultáneos.

Dijo que está siendo empleada una maquinaria pesada para el dragado y la remoción del sedimento, identificado como el principal factor que origina el desbordamiento. Los sectores atendidos son: La Estrella II, Ciudad Bolivariana y la carretera vieja Petare-Guarenas.

«El sedimento que se acumula en este río es el causante del desbordamiento y el malestar a nuestra familia», recalcó.

Enfatizó que este es un trabajo importante que se está haciendo con la conjunción de esfuerzo entre el Gobierno Nacional, Regional y la Alcaldía del municipio Plaza.

Serrano Carpio se comprometió con la comunidad a que las labores no se limitarán a estos tres puntos, sino que continuarán con la rectificación en toda la longitud del cauce, especialmente en los sectores La Vaquera y Villa Panamericana.

Adicionalmente, el gobernador anunció un plan para mejorar la vialidad, que se encuentra en «condiciones muy difíciles» y agregó que el tema vial será abordado inmediatamente después de concluir la limpieza y rectificación de la canalización.

Consulta popular

Asimismo, el mandatario regional se refirió al proyecto de iluminación comunitaria, el cual fue aprobado mediante la Consulta Popular. Apuntó que la comunidad ya adquirió los materiales necesarios para este proyecto y, en respuesta, la Corporación de Servicios del estado se encargará de establecer la dinámica para la instalación de postes, líneas y todas las luminarias necesarias en el sector.

«Hoy nos vamos de aquí con mucho entusiasmo porque se ve que estamos haciendo el trabajo para construir la felicidad de nuestra gente», manifestó.

T/Prensa Gobernacion de Miranda