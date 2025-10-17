Avanza Plan Territorial Semilleros Científicos en Villa de Cura

Estudiantes de primero a tercer año de educación media general de la escuela Paula Correa de Villa de Cura, municipio Zamora del estado Aragua, participaron en la jornada del Plan Territorial del Programa Nacional Semilleros Científicos, promovido por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt).

En el evento, organizado por la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite Aragua), los jóvenes exploraron diversas áreas del conocimiento mediante dinámicas interactivas y demostraciones prácticas en disciplinas como astronomía, robótica, química, física, informática, microscopía, ciencias para la salud, matemáticas y ciencias para la producción.

Estas actividades, que forman parte de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán, permitieron que los estudiantes se vincularan con la ciencia desde una perspectiva cotidiana, creativa y participativa.

Esta iniciativa contó con un equipo interdisciplinario proveniente de instituciones como el Centro Didáctico para la Enseñanza de la Ciencia, Fundación Infocentro, la Corporación de Salud (Corposalud), el Centro para el Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE), con el objetivo de despertar el interés por las ciencias en las nuevas generaciones.

De esta manera, el Gobierno Bolivariano promueve la democratización del conocimiento científico, con espacios de aprendizaje que despiertan la curiosidad y el pensamiento crítico en los jóvenes.

F/Mincyt con información de la Fundacite Aragua