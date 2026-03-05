Avanza reconstrucción del puente sobre el río Guaruríes en Mérida

En una visita técnica, el vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez, inspeccionó las labores de reconstrucción del puente sobre el río Guaruríes, estructura afectada a principios de febrero por el aumento del caudal a causa de las lluvias.

En compañía de los titulares de Obras Públicas, Juan José Ramírez, y de Transporte, Aníbal Coronado, constatan el desarrollo de las obras civiles tras la culminación de los dos estribos y el reforzamiento de la estructura metálica.

«Este puente hace seis semanas colapsó totalmente. Estamos supervisando, por instrucciones de la Presidenta Encargada (Delcy Rodríguez), el avance de estas obras. Dos semanas más nos quedan para construir este puente y facilitar el acceso entre Mérida y Táchira», puntualizó Márquez.

Al respecto, el ministro de Transporte puntualizó que, entre las tareas culminantes, destacan el asfaltado de las rampas de acceso (entrada y salida), lo que permitirá restablecer la normalidad en el tránsito de la carretera Troncal 1, vía de comunicación directa entre los estados Mérida y Táchira.

El pasado 4 de febrero, equipos multidisciplinarios habilitaron una variante provisional para facilitar la movilidad de ciudadanos y el transporte de carga.

«Seguimos trabajando en función de brindarle mayor calidad de vida a nuestro pueblo y solucionando los problemas que se han registrado. En dos semanas este puente estará listo para entregarlo al pueblo», enfatizó el vicepresidente de Obras Públicas y Servicios desde el municipio Alberto Adriani.

Consolidan obras viales

En simultáneo, cumpliendo con las estrategias trazadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, próximamente será habilitado el puente El Arenoso, ubicado en el municipio Tulio Febres Cordero.

Estas maniobras contemplaron la canalización y vía alterna, nivelación técnica y el reforzamiento de la estructura, con el objetivo de garantizar un tránsito seguro.

Igualmente, Márquez informó que serán entregados otras siete estructuras plenamente recuperadas para el pueblo de Los Andes.

Prensa MPPEE-CORPOELEC