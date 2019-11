Avanzada Progresista califica de positivo avances de la Mesa de Diálogo Nacional

El presidente del Partido Avanzada Progresista, Henry Falcón, calificó como positivos los avances de la Mesa de Diálogo Nacional, luego de la incorporación de los parlamentarios del Bloque del Cambio a la Asamblea Nacional, la materialización de beneficios procesales a través de medidas sustitutivas de libertad, así como otras decisiones acordadas.

El dirigente opositor señaló que a diferencia de otras iniciativas que se han desarrollado en el país, háblese de Santo Domingo, Caracas, Oslo, Barbados, todas acompañadas por Avanzada Progresista, la Mesa de Diálogo Nacional tiene una cara abierta hacia el país, “sin estarnos escondiendo, sin decir que no se negocia, en función de generar resultados concretos a las grandes expectativas que tiene la población”.

La aseveración de Falcón la realizó durante su participación en una entrevista ofrecida a un medio de comunicación privado venezolano, donde además precisó que exigen tanto a los parlamentarios del Bloque del Cambio como de la oposición venezolana en la Asamblea Nacional que asuman la responsabilidad que tienen por delante para conformar el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Que se pongan las pilas y no solo designen el Comité de Postulaciones, sino que avancemos en esto para ver si tenemos un Consejo Nacional Electoral para el mes de diciembre”, solicitó.

El presidente de Avanzada Progresista recordó que en materia económica en el seno de la Mesa de Diálogo Nacional se ha planteado un programa de Petróleo por Alimentos, adicionalmente de la necesidad de dolarizar los salarios, las pensiones y los sueldos.

Aseguró que la denominada “Mesita” tiene preocupados a más de uno, “principalmente con la Comisión que ha salido del exterior”.

“Julio Borges pretender ser el dictador de la política internacional, el magnate que decide quien se puede o no hablar y decir sus verdades afuera. No estan acostumbrados a que otros tambien salgan a decirle al mundo que aquí no hay una sola oposición”, expresó posterior a la entrevista en su red social Twitter.

