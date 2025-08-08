Avanzan en preparativos para canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Este jueves, el presidente Nicolás Maduro recibió a una delegación de la Iglesia católica venezolana para coordinar los preparativos de la ceremonia de canonización de los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, que tendrá lugar en Roma el próximo mes de octubre.

El encuentro se llevó a cabo en La Casona Cultural Aquiles Nazoa y contó con la presencia de destacadas figuras del ámbito religioso y académico, entre ellos Monseñor Raúl Biord Castillo, Arzobispo de Caracas; Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello; y María Eugenia Mosquera, presidenta de Vale TV.

También participaron en la reunión la primera dama Cilia Flores, la alcaldesa de Caracas Carmen Meléndez, y el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra, vicepresidente del PSUV, quienes acompañaron al jefe de Estado en esta jornada de diálogo interinstitucional.

El objetivo principal fue afinar los detalles logísticos y protocolares de la canonización, un evento de gran trascendencia espiritual para el país, que celebra la elevación de dos de sus figuras más queridas al santoral universal. Ambos beatos son reconocidos por su vida ejemplar y por los numerosos milagros atribuidos a su intercesión.

La comunidad católica venezolana vive con emoción la antesala de esta ceremonia histórica, que se celebrará en la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde el Papa León XIV proclamará oficialmente a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles como santos de la Iglesia.

T/Yorcellys Bastidas

F/Presidencial