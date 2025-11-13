Avanzan los trabajos de modernización del alumbrado público en Sucre

Avanzan los trabajos de modernización del alumbrado público en la avenida Rotaria, en el estado Sucre como parte del plan «Sucre se ilumina», impulsado por el Gobierno nacional y ejecutado por Corpoelec.

Con la instalación de luminarias LED, se mejora la visibilidad nocturna, se reducen riesgos viales y se fortalece la seguridad ciudadana en una de las principales arterias de la capital sucrense.

Asimismo, más de 7.600 familias de los municipios Sucre, Cruz Salmerón Acosta, Cajigal y Bermúdez son beneficiadas con la distribución de 9.819 cilindros de GLP, gracias a una nueva jornada ejecutada por Sucre Gas.

Acciones que forman parte del despliegue territorial orientado por el Plan de las 7T, garantizando el acceso al gas doméstico como derecho esencial.

F/GobSucre