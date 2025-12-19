Avanzan trabajos de mantenimiento vial en municipios de Apure

En el desarrollo del plan de atención a la infraestructura vial, el gobierno municipal de Muñoz en el estado Apure, continúa con la jornada de mantenimiento iniciada el pasado martes 16 de diciembre en los puentes de las troncales 04 y 19, ubicados entre las parroquias Mantecal y Bruzual.

Las labores de mantenimiento comprenden limpieza, pintura y mejora de la visibilidad en esta vía de conexión. Con estas acciones, se busca preservar la infraestructura existente y facilitar el tránsito vehicular.

Como parte del seguimiento a los trabajos, la alcaldesa Ilena Peña realizó un recorrido por la zona, donde acompañó al equipo técnico encargado de las labores, para constatar de primera línea todos estos trabajos de adecuación.

Estas tareas se desarrollan con el respaldo del gobernador Wilmer Rodríguez y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en coordinación con los distintos niveles de gobierno.

F/VTV