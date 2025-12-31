Avenida Francisco de Miranda en Altamira cerrada por celebración de fin de año

La avenida Francisco de Miranda, a la altura de la Plaza Francia de Altamira, en Caracas, permanecerá cerrada en ambos sentidos hasta las 6:00 a.m. del jueves 1 de enero de 2026 con motivo de la gran celebración de Fin de Año, que requiere la instalación de la tarima principal y los equipos técnicos del evento.

Así se dio a conocer mediante una publicación en las redes sociales, donde se recomienda a los vecinos y conductores que tomen previsiones y utilicen rutas alternas para evitar inconvenientes durante estas fechas festivas.

La celebración de esta fecha busca congregar a las familias caraqueñas para recibir el año 2026 en un ambiente de alegría y sana convivencia. En ese sentido, los equipos de seguridad y transporte estarán activos en las adyacencias de la venida Francisco de Miranda para orientar a los ciudadanos sobre los desvíos habilitados durante la jornada.

Estas acciones se ejecutan con la finalidad de garantizar el orden y la seguridad de los asistentes, por lo que las autoridades agradecen la colaboración de la comunidad y recuerdan la importancia de planificar los traslados con antelación.

F/VTV