Accidente de avión Hércules en Bolivia deja 15 fallecidos y seis heridos

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), que transportaba divisas supuestamente destinadas al Banco Central, protagonizó este viernes un grave siniestro en el Aeropuerto Internacional de El Alto, en el departamento de La Paz. El primer balance ofrecido por autoridades confirma una cifra trágica de 15 personas fallecidas y al menos 6 heridos, tras el impacto de la aeronave contra vehículos en una zona de alto tráfico.

De acuerdo con las declaraciones de José Antonio Fanola, director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la aeronave modelo MARK-81 procedente del aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz no se precipitó a tierra desde el aire, sino que sufrió una «excursión de pista» durante el aterrizaje, impactando contra vehículos que circulaban en las vías aledañas.

Testigos en la zona y reportes de medios locales señalaron que el siniestro ocurrió bajo fuertes condiciones meteorológicas, incluyendo la caída de granizo. El impacto provocó que piezas de la aeronave alcanzaran el transporte público, dejando vehículos destrozados.

Tras el choque, una gran cantidad de billetes de moneda nacional y extranjera quedó esparcida sobre la carretera. La situación generó momentos de tensión cuando habitantes de la zona intentaron recoger el dinero, ante lo cual la Policía Boliviana reprimió con gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

Ante la magnitud del siniestro, la empresa Boliviana de Aviación (BoA) comunicó que el Aeropuerto Internacional de El Alto permanece temporalmente cerrado por disposición de las autoridades aeronáuticas. Esta medida, necesaria para garantizar la seguridad tras el incidente con la aeronave militar en pista, ha provocado la suspensión y reprogramación de vuelos nacionales e internacionales, afectando la conectividad de la terminal paceña hasta nuevo aviso.

Por su parte, el Gobierno boliviano busca esclarecer las causas del suceso y el balance definitivo de víctimas. Para ello, el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, encabezará una conferencia de prensa oficial este viernes a las 20:30 (hora local) desde las instalaciones del aeropuerto, donde se espera que brinde detalles sobre el estado de la tripulación de la Fuerza Aérea y el cargamento de divisas afectado.

Organismos de seguridad y socorro se mantienen en el lugar del siniestro realizando las investigaciones pertinentes, mientras se espera que la FAB emita un comunicado oficial sobre el estado de la tripulación y los daños materiales.

teleSUR