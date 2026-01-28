Avión de Satena desaparece cuando cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña

Las autoridades colombianas prosiguen con la búsqueda de un avión comercial de la aerolínea Satena, desaparecido con 15 personas a bordo, 13 pasajeros y dos tripulantes. La aeronave, un Beechcraft 1900 con matrícula HK4709, cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña cuando se perdió el contacto radial.

Según el comunicado oficial, publicado por Satena este miércoles, el vuelo despegó a las 11:42 de la mañana y debía aterrizar 23 minutos después (12:05 del mediodía). No obstante, la compañía estatal colombiana confirmó que el avión «reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a.m.».

Inmediatamente, el Gobierno Nacional activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar el rescate. Al respecto, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló que la Aeronáutica Civil «se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación».

Actualmente, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) sobrevuela la zona del Catatumbo con helicópteros especializados. Además, el Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico (GRAC) se desplazó al área para localizar el rastro del radar. Por ahora, las operaciones de búsqueda continúan activas en condiciones geográficas complejas.

T/VN