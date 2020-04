Avión ruso con ayuda médica para combatir el coronavirus aterriza en Nueva York

El avión militar de las Fuerzas Aeroespaciales rusas cargado con equipos médicos y de protección acaba de aterrizar en Nueva York, EE.UU., informó la Misión Permanente de Rusia ante la ONU.

La entrega de ayuda humanitaria a trabajadores sanitarios estadounidenses forma parte del esfuerzo de Rusia de interactuar con otros países para frenar la pandemia de coronavirus.

La crisis sanitaria actual «afecta a todos sin excepción», por lo que «no existe una alternativa a la actuación conjunta», afirmó este martes el portavoz presidencial de Vladímir Putin, Dmitri Peskov, tras anunciarse el envío de la nave.

El representante del Kremlin explicó que la decisión fue tomada teniendo en cuenta «la grave situación epidemiológica» que vive la nación norteamericana, y subrayó que, «en caso necesario», los «fabricantes estadounidenses de equipos y materiales médicos» también «podrán corresponder» ayudando a Rusia.

Según Peskov, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «aceptó esta ayuda humanitaria con agradecimiento».

#HappeningNow: #Russia‘s largest cargo aircraft An-124 Ruslan ✈️ with 😷 medical supplies has just landed at #NYC🗽. #RussiaHelps the US 🇺🇸 to stop the spread of #COVID19 pandemic and treat those contaminated with the disease. pic.twitter.com/5WTEJQct1k

— Russian Mission UN (@RussiaUN) April 1, 2020