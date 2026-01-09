Ayatolá Alí Jamenei asegura que las protestas en Irán fueron instigadas por Trump

Las protestas en esta capital y otras ciudades fueron instigadas por (el presidente estadounidense Donald) Trump, aseguró el Líder Supremo de Irán, Ayatolá Alí Jamenei, en mensaje a la nación que difundió hoy la televisión nacional.

Trump tiene las manos manchadas con la sangre de más de mil iraníes, subrayó Jamenei, quien acusó a los manifestantes de “vándalos y descerebrados”.

La referencia alude a los bombardeos estadounidenses de junio pasado contra centrales nucleares de Irán a petición de Israel.

Los enunciados del Líder de la República Islámica siguen a una declaración emitida la víspera por la Cancillería del país persa que responsabiliza a las medidas punitivas de Washington por la crisis económica que atraviesa Irán.

Jamenei pronóstico la “caída inminente” del mandatario estadounidense: “usted debe saber que los déspotas (…)terminan siendo derrocados desde la cumbre de su arrogancia”, sentenció el clérigo, quien no ostenta cargo gubernamental, pero su palabra es ley para la inmensa mayoría de los iraníes.

Las protestas derivaron en ataques contra edificios gubernamentales y causaron la muerte de entre una treintena y 40 muertos y un número indeterminado de detenidos, según fuentes sin aval oficial.

Los disturbios traen a la memoria hechos similares de principios de la década de los años 50 del siglo pasado contra el primer ministro iraní Mohammed Mosadegh tras la nacionalización del petróleo del país persa y el derrocamiento de la monarquía Pahlevi.

Años después, Hillary Clinton, en su condición de secretaria de Estrado, admitió que la revuelta callejera fue organizada con elementos marginales de Teherán por la Agencia Central de Inteligencia de su país.

T/PL