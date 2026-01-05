Balance Consejo de Ministros: Venezuela cerró 2025 con 40 mil obras comunales y crecimiento económico

Este domingo 4 de enero, el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, ofreció un balance detallado tras el Consejo de Ministros liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Ñáñez calificó el cierre del año 2025 como un periodo de «grandes logros sociales y económicos» pese a las adversidades externas.

El ministro destacó que el Sistema 1X10 del Buen Gobierno se ha consolidado como la herramienta más eficaz de atención directa, cerrando el 31 de diciembre con una efectividad del 88% en la resolución de incidencias reportadas por la ciudadanía.

Asimismo, resaltó la culminación de 40 mil obras en todo el territorio nacional, gracias al trabajo articulado entre los 5.333 circuitos comunales y la Corporación Juntos Todo es Posible.

«Son obras palpables en las calles: Centros de Diagnóstico Integral (CDI), escuelas y espacios públicos recuperados con esfuerzo propio y mano de obra comunitaria», enfatizó Ñáñez.

Economía

En materia económica, el balance arrojó cifras positivas que respaldan la tesis de una recuperación soberana. Ñáñez subrayó que Venezuela vivió unas navidades de paz y prosperidad, sustentadas en un abastecimiento del 99,5% con productos de manufactura nacional.

Entre los datos más relevantes destacan el crecimiento regional, abalado por la CEPAL que proyecta a Venezuela como el país con mayor crecimiento en la región (6%), cifra que el Ejecutivo considera «conservadora».

En el caso de las exportaciones, se registró un incremento del 66% en exportaciones no petroleras, marcando un hito en la transición hacia una economía post-rentista.

Durante el Consejo de Ministros se definieron las líneas maestras para el plan operativo del año 2026, el cual se fundamentará en tres pilares: democracia comunal, con la expansión y afianzamiento del modelo de gestión vecinal y proyectos comunales; la protección social, mediante la restitución acelerada del estado de bienestar bolivariano, enfrentando las secuelas del bloqueo y la persecución financiera, asi como la productividad territorializada, con una convocatoria nacional para fortalecer el encadenamiento productivo virtuoso en cada región del país.

«Venezuela se encamina hacia una economía productiva y un modelo de bienestar sólido», concluyó el ministro, asegurando que los detalles específicos de los nuevos planes serán comunicados oportunamente al pueblo venezolano.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial