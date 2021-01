Balbas lanzó su “¿Qué será?”

El cantautor zuliano Balbas comienza este año con su nuevo tema promocional “¿Qué será?”, pieza compuesta por César Pinzón, Aníbal de los Reyes y Alex Jarvar. Es producida en Reddot Recordings Miami y forma parte de su primera producción Resilencia, próxima a estrenarse.

“Nada es más emocionante que hagan himnos de tus temas en cada declaración de amor. Visualizo mi música a ese nivel. Lo hago con mucha pasión”, comentó el cantautor, muy emocionado con el estreno de este pegajoso tema.

Recientemente estrenó su portal web www.balbasmusic.com. Confiesa que no ha parado de trabajar y que no se tomó recesos dentro del mes de diciembre. Actualmente se encuentra nominado como cantante urbano revelación del año en los premios Tacarigua Internacional y como cantante impacto del año por los premios Yara The Best.

Dio sus primeros pasos en la música vallenata, integrando agrupaciones como Sampao. En 2012, luego de la separación de la banda, debuta como solista alcanzando ser premiado como cantante Impacto 2012, cantante nacional urbano 2013 y de mayor proyección internacional 2017 por la Organización Mara de Oro de Venezuela.

Balbas cree firmemente que la disciplina y el trabajo constante es lo que hace cumplir los sueños, por eso su día a día está cargado de sesiones de fotos, clases de baile, de canto, en la composición de nuevos temas. Más datos de este venezolano por su Instagram @Balbasmusic.

T/ Eduardo Chapellín

Caracas