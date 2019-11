Balbino Fuenmayor ya debutó con Caribes

Balbino Fuenmayor practicó, ensayó su swing en la caja de bateo y debutó ya con Caribes de Anzoátegui en esta zafra 2019-2020. El maánager Jackson Melián se mostró satisfecho con lo que vio y alineó al recio toletero derecho como primera base y sexto bate, contra Bravos de Margarita, para el encuentro de este miércoles, donde bateó de 4-1 (doble) con par de remolcadas.

“Bien contento de estar aquí de nuevo con la tribu, con Caribes. Estaba bastante ‘fiebrudo’ y ansioso de jugar, pero se adelantó el parto de mi hijo y tuve que regresarme a Valencia. Ahora estoy aquí a las órdenes de Jackson Melián para ayudar al equipo en lo que podamos”, sonrió Fuenmayor ante Eduardo Acosta de prensa LVBP.

Fuenmayor, de 29 años, se perdió la ronda eliminatoria de la campaña 2018-2019 debido a la imposibilidad de salir de Estados Unidos por estar tramitando sus papeles de residencia. Se reportó en la postemporada, pero llegó fuera de forma y apenas fue usado en dos juegos durante la semifinal por el mánager Omar López.

“El año pasado fue bastante difícil para mí, porque quería estar aquí ayudando al equipo y solo pude venir a los playoffs. Así que me quedé con esa espinita. Pero ya estoy aquí. Apenas han pasado dos semanas (de la ronda regular) y estaré por el resto de la temporada. Esperando que nos metamos en una racha positiva”, destacó el recio toletero.

Fuenmayor viene de participar con la sección de Venezuela en el Torneo Premier 12, mientras que durante el verano boreal reunió una sólida campaña con Dos Laredos en la Liga Mexicana de Beisbol. Allí exhibió una línea ofensiva de .334/.376/.611, con 31 jonrones, 90 empujadas y .987 de OPS, en 107 juegos.

EMOCIONADO

“El Premier 12 fue una bonita experiencia. Un excelente evento, bien organizado. No pudimos clasificar. Perdimos contra Japón que fue el campeón, jugando un buen partido, que no pudimos cerrar. Nunca había vivido la experiencia de escuchar el himno nacional con el uniforme del país. Es algo que me erizó la piel. Pero tenemos otro chance con el repechaje”, apuntó Fuenmayor.

Pero antes de volverse a uniformar el próximo año con la Vinotinto del beisbol, el inicialista tiene cuentas que saldar con los indígenas: “Es el mismo grupo de todos los años y uno se siente como en familia. Todos estamos pensando en otro campeonato. Tenemos tremendo equipo. El equipo está bien y podemos mejorar”.

La última vez que Fuenmayor estuvo a tiempo completo con Anzoátegui, el club alzó la copa de campeón y estuvo entre los candidatos al premio Jugador Más Valioso, tras golpear para .341/.398/.526, con 18 dobles, siete cuadrangulares, 40 remolcadas y .924 de OPS, en 53 desafíos.

T/ Redacción CO

F/ Cortesía LVBP

Caracas