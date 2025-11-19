Baloncesto clasificó a cuartos con ventaja récord en los Juegos Sordolímpicos de Tokio 2025

El equipo de baloncesto de deficiencia auditiva obtuvo apabulló 114-32 a sobre China Taipéi con la ventaja récord en en lo que va de certamen para obtener su segundo triunfo en el Grupo A y asegurar la clasificación a los cuartos de final de los Juegos Sordolímpicos de Tokio 2025.

El combinado venezolano saltó a la cancha del Ota-City General Gymnasium con Rodrigo Ríos, Jhonny Jiménez, Brayan Catarí, Gregori Borges y el capitán Félix Perdomo , quienes sacaron diferencia de 35-3 gracias a los triples consecutivos de Borges, Ernesto Malaver y Catarí.

En el segundo cuarto, la selección nacional comenzó errática hasta que Crespo volvió a destapar la ofensiva anotando tres tiros libres. A partir de allí, Perdomo, Malaver y Diego Cova aportaron más puntos con sus penetraciones al canasto para dejar el parcial en 53-15.

Triples efectivos

Los triples volvieron a caer en el tercer cuarto con par de bombazos de Perdomo, mientras que los robos de balones facilitaron a Borges y Crespo colocar fáciles bandejas sin mayor oposición. Cova cerró el período con otra conversión de dos puntos para ampliar el marcador 83-25.

Aunque el partido estaba decidido, Venezuela mantuvo la presión defensiva que le sirvió para robar hasta 22 balones, y controló ambos tableros con un total de 66 rebotes, 43 defensivos y 23 ofensivos, al tiempo que conseguía 40 asistencias.

Mayor diferencia

En los diez minutos finales, Crespo, Borges, Cova y Malavé continuaron machacando a los asiáticos anotando tiros cerca del aro y lanzamientos desde la línea de castigo para completar el triunfo por la ventaja más abrumadora del torneo de 114-32, que superó el 112-38 de Polonia sobre la misma China Taipéi y también el 104-30 de Austria ante Kenya en la primera jornada.

Por el quinteto de Venezuela, los más destacados en la ofensiva fueron Perdomo con 27 puntos, 2 triples y 14 asistencias; Borges con cuatro 22 puntos, 4 triples y 3 asistencias; y Crespo con 20 puntos y 3 asistencias.

Vieja rivalidad

Venezuela ahora se medirá ante la también invicta Polonia por el primer puesto del Grupo A que le permitiría enfrentar a un rival más débil en los cuartos de final.

Ambas selecciones tienen historia, pues en los pasados Juegos Sordolímpicos de Caxias do Sul, Brasil 2022, Venezuela venció 82-68 a Polonia para colgarse la presea de bronce.

Sobre el próximo partido, Perdomo resaltó que tendrán «un juego decisivo ante Polonia para clasificar de primero en el grupo, gracias a todos los que están apoyando para esto y vamos con todo».

F/Prensa Mindeporte