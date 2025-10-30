El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, denunció que el Cardenal Baltazar Porras se «puso a la orden» de la oposición para conspirar contra el gobierno, luego de recientes acusaciones sobre su rol en el proceso de canonización de San José Gregorio Hernández.

Cabello divulgó esta información durante su programa Con el Mazo Dando, donde leyó una misiva del informante «Patricio el Maracucho», quien mencionó a la fuente como «El Monaguillo» el cual está infiltrado en la «alta jerarquía eclesiástica», y quien afirmó que el Cardenal Baltazar Porras, a quien Cabello apoda «El Cuervo», se molestó por las declaraciones previas del dirigente oficialista sobre el proceso de canonización.

Cabello afirmó la semana anterior que varios líderes de la Iglesia Católica venezolana, incluido «El Cuervo», conspiraron para impedir la canonización del “Médico de los Pobres” y que el logro se alcanzó gracias a las gestiones del «comandante en jefe Súper Bigote».

Asimismo, se pudo conocer que la nueva información leída por Cabello, el Cardenal Porras, «anda montando show desde que llegó a Venezuela» y se puso en contacto con la extrema derechista María Corina Machado para conspirar contra la «revolución», tal como «lo ha hecho siempre».

Cabello aseguró que pronto tendrá más noticias sobre esta conspiración que involucra a la jerarquía eclesiástica y a la oposición.

F/VTV