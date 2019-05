Banco Bicentenario atendió a más de 170 mil pensionados

El Banco Bicentenario del Pueblo (BBDP) honró el miércoles la pensión de más de 170 mil abuelos y abuelas de la patria que asistieron a las oficinas bancarias del país el primer día de esta jornada, abordada con atención humanista cada mes por los trabajadores de la institución.

En Caracas, la pensionada María de Rodríguez expresó en la oficina bancaria de El Rosal que ella viene “aquí porque la atención es rápida, me atienden bien, me explican, por ejemplo, a mí que todo se me olvida, la cajera hasta me lo escribe. Yo vine hoy y cobré mi pensión”.

Pedro González también acudió a cobrar su pensión y dijo: “El trato fue muy estupendo. Los trabajadores hasta de la mano lo agarran a uno, son muy amables. Por eso siempre estoy viniendo acá porque me tratan muy bien”.

El primer banco socialista de la nación tiene un personal de más de 5.000 hombres y mujeres en las oficinas bancarias que están comprometidos con las políticas de inclusión para asegurar la tranquilidad y comodidad a más de 1.500.000 pensionados.

Juan Piñero manifestó: “Nosotros los cajeros aquí tratamos al cliente como nos gustaría que nos trataran a nosotros. A los adultos mayores y personas con discapacidad tratar de atenderlos lo más rápido posible para que se sientan cómodos al venir aquí”.

Por su parte, Jean Pier Rincón, cajero que atiende pago de pensiones, pago normal y pago de impuestos, Señaló: “Siempre estoy sonriendo, saludo con educación y se rompe el hielo. Los atiendo con cordialidad y respeto para realizar las operaciones que necesiten”.

“Me siento orgullosa de trabajar como cajera en el Banco Bicentenario”, destacó Igleibys Serrano, y agregó: “Somos el primer banco que tomamos en cuenta a los abuelos porque pagamos el monto más alto a los pensionados, los tratamos con respeto y con mucho cariño”.

La atención digna que brinda el Banco Bicentenario del Pueblo es parte de la ética y los valores del talento humano que dirige Miguel Pérez Abad, y que responde con coherencia a los lineamientos del Gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros al ser garantes de la calidad de servicio preferencial e integral a los pensionados.

T/ Prensa BBDP

Caracas