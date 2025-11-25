Bandas criminales, el gobierno de EEUU y el narcotráfico colombiano, promueven la desestabilizacion del país

En su programa semanal, «Con Maduro+», el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció la existencia de una coordinación entre las bandas criminales del país, el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) y el narcotráfico colombiano, con el objetivo de desestabilizar a la Nación.

El Mandatario Nacional afirmó que la extrema derecha, con apoyo del imperio norteamericano, apostó por proveer de drogas y apoyo logístico, desde Colombia, a bandas criminales en todo el país.

Denunció que entre los responsables directos se encuentra «la mafia de Álvaro Uribe», expresidente colombiano, y “la mafia narcotraficante del norte de la Guajira, en tiempos del gobierno Iván Duque”.

«Todas esas bandas criminales se estaban ‘amamantando de la ubre de Uribe’, del paramilitarismo colombiano, incluyendo la de la Cota 905 y la de Wilexis», expresó el Presidente.

Estas declaraciones surgieron tras conocerse el deceso de alias «El Bombillo», un peligroso delincuente abatido en el estado Barinas y que estaba vinculado a la banda de Wilexis, la cual operaba en Petare, Miranda.

Vinculación con la Operación Gedeón

El Jefe de Estado detalló, además, que existe una estrecha relación entre el alzamiento de la banda de Wilexis y la fallida «Operación Gedeón», la cual intentó ingresar a un grupo de mercenarios por la costa venezolana con el fin de derrocar al Gobierno Bolivariano.

“Yo te puedo contar algo. El 30 de abril, primero de mayo del 2020, ya estábamos en el COVID, iba a venir la operación Gedeon, ¿verdad? Y el Wilexis se alzó en armas en Petare”, dijo.

Explicó que el plan consistía en distraer a la policía generando una balacera en Petare para que los uniformados ingresaran a la barriada, lo que permitiría a los mercenarios entrar libremente por Macuto, estado La Guaira.

Afirmó que la banda estaba brindando «cobertura armada a una operación grande que venía». No obstante, las fuerzas de seguridad y la Milicia Bolivariana detectaron e hicieron frente a la incursión, logrando la captura de los mercenarios y de dos ciudadanos estadounidenses.

T/Prensa Presidencial