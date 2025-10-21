Banny Kosta: Este 2026 será el año de la internacionalización de mi carrera

“He soñado con la globalización de mi carrera, internacionalizarla como se merece. Y yo creo que lo hemos conseguido. El año entrante será el de la globalización de mi carrera”, insistió el salsero romántico, Banny Kosta, que estopa terminando bien este año por la catia de reproducciones de su tema “A fuego lento”, que canta a dúo con su nueva corista: Manuela Guape.

Durante un encuentro con los medios de comunicación social, Kosta consideró que los mercados más “fuertes” para su carrera son Estados Unidos y México. Sin embargo, estimó que Puerto Rico está creciendo de nuevo “por la forma en que se está llevando la salsa”, agregó el músico.

Además del tema “A fuego lento”, Benny kosta adelantó que grabaciones más recientes se van a publicar progresivamente. Se espera que en este mes ya esté uno de ellos disponible para el público y un tercero se preparó para diciembre próximo.

Kosta estaba qué si soltaba o no prenda, pero al final informó que tiene un interesante pacto concretado: con “un personaje que tiene que ver con toda la salsa que nosotros consumimos. Tengo más de 40 años y tengo muchísimos años escuchando los mismos clásicos de toda la vida. Y el creador de todos nuestros clásicos es el compositor cubano Jorge Luis Piloto, quien hizo (varios éxitos) a Luis Enrique (“Yo no sé mañana”), a Jerry Rivera y otros más”, anticipó

Uno de sus temas que más le pide, confesó, es “Amar a dos” es un tema que siempre le piden, porque caló en el gusto popular y aún sigue siendo una de sus canciones emblemáticas que lo estimuló hacer una canción que parezca similar, pero que no hable de la polémica tan implícita en el primero.

“Entre tantas canciones que hice en ese tiempo, yo creo que ‘A fuego lento’ (2006) es la que ya se ha metido tanto en el corazón de los salseros desde que salió La tenía guardada y finalmente la grabé junto a Manuela (Guape), quien se incorporó recientemente a mi orquesta”, contó el salsero

El tema ya está en radio desde hace unas dos o tres semanas y “está muy bien posicionada». Y creo que lo que viene, a partir de hace dos meses es maravilloso, porque seguimos la línea de la salsa de los ochenta, noventa, pero hecha hoy más intensa”, analizó el caraqueño.

Conocido como “el salsero de la pasión”, Banny Eleazar Acosta Amundaray (alter ego de Banny Kosta) nació en Caracas el 13 de febrero de 1978. Heredó el talento musical de sus padres, Víctor Acosta y Ramona Amundaray. Desde niño comenzó a tocar la guitarra y el piano. Actualmente toca el bajo durante sus performances en vivo y lo acompaña su hermano, Víctor Moisés Acosta, en el coro.

Dentro de sus temas más populares están “Amar a dos”, “Seremos amigos”, “Si me quieres la mitad”, “Coincidencias del amor”, “No sabes amar”, “No quiero ser tu amante”, “Quítate la ropa”, “Dime quién es fiel” y “La vida me ha enseñado”.

“No voy a parar de hacer música”, señaló Banny Kosta y agregó que “Soy muy perfeccionista y eso lo heredé de mi padre, aunque creo que la perfección puede ser un arma de doble filo”, reconoció.

Tiene previstos varios planes para seguir creciendo como artista. Por ahora prepara el estreno de su canal YouTube, con la sesión en vivo grabada durante el showcase ofrecido a los medios de comunicación Y para 2026 “viene con un sincero trabajo de este servidor para todos los que le gusta la salsa ”, finalizó Banny Kosta.

T/Eduardo Chapellín

F/Cortesía Jota Erre Medios