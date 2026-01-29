Barinas (4)

En Barinas optimizan suministro eléctrico para más de 60 mil barineses

Regiones

La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) ejecutó trabajos correctivos en las redes de distribución del estado Barinas, con el fin de optimizar el suministro de energía brindado a más de 60 mil usuarios de los municipios Barinas, Bolívar, Ezequiel Zamora y Pedraza.

La jornada integral contempló la reposición de líneas, ajustes, reemplazo de componentes y control de vegetación en los circuitos Lucha Paiva, Raúl Leoni, Hormiga, Barinesa, Mijagua, Pagueycito, Parangula y Curbati.

El impacto positivo de estas labores abarca comunidiades de las parroquias Santa Bárbara, Ramón Ignacio Méndez, Barinitas, José Félix Ribas, Ciudad Bolivia y Alfredo Arvelo Larriva.

A través de estas maniobras, el personal especializado brindó atención directa a los requerimientos de usuarios residenciales, comerciales y sectores productivos de estas localidades, garantizando un sistema más robusto para el desarrollo de las actividades diarias.

F/Prensa MPPEE-CORPOELEC

