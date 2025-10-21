Barlovento recibe mejoras eléctricas que favorecen a más de 61 mil personas

Se ejecutaron adecuaciones técnicas en 16 circuitos del eje barloventeño, con el propósito de garantizar la operatividad y confiabilidad del sistema eléctrico en el estado Miranda, en favor de más de 61 mil 800 habitantes de la región.

Las acciones se concentran en los municipios Pedro Gual, Páez, Andrés Bello y Acevedo, donde cuadrillas especializadas instalan nuevos componentes y realizan trabajos correctivos en líneas aéreas de media y baja tensión. Estas maniobras permiten reforzar la infraestructura eléctrica y atender puntos críticos identificados en la red.

Entre los Circuitos Comunales intervenidos se encuentran Santa Cruz, El Cristo, Bachiller, Nueva Alejandrina, San Martín, Raizal, Cupira, Chaguramal, Rosario, San Fernando, Sarao, Paparo, Belén, Machurucuto, Hospital y San José. La intervención técnica busca estabilizar el suministro y reducir incidencias en zonas residenciales y servicios esenciales.

Estas acciones forman parte del plan nacional de mantenimiento preventivo que impulsa los trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para consolidar un sistema eléctrico más eficiente y seguro. La empresa estatal mantiene despliegues permanentes en todo el territorio, para priorizar las áreas con mayor demanda y necesidades operativas.

