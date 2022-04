Basílica de Santa Teresa retoma misas presenciales del Nazareno de San Pablo

La Basílica de Santa Teresa, ubicada en el centro de Caracas, se prepara para retomar las misas presenciales en honor al Nazareno de San Pablo, en la Semana Santa 2022. A diferencia de los años 2020 y 2021, el próximo 13 de abril, el templo abrirá de nuevo sus puertas para los devotos de la milagrosa advocación, en el reencuentro con sus fieles devotos.

De acuerdo con la programación de la basílica, se efectuarán el miércoles 13 de abril siete celebraciones eucarísticas. Para 2019, se realizaban 16 misas en el día, una cada hora.

El primer oficio se realizará a las 5:00 de la mañana. Los horarios de las misas matutinas serán: 6:30 am., 8:00 am. y 10:00 am. Posteriormente, se celebrarán tres ceremonias religiosas a las 12:00 del mediodía, 2:00 de la tarde y 4:00 de la tarde.

Entre los invitados a presidir los oficios se encuentran los presbíteros Jesús Suárez, vicario parroquial, y Armelim De Sousa, párroco rector. También participarán monseñor Raúl Biord Castillo, obispo de La Guaira, y los obispos auxiliares: monseñor Ricardo Barreto; monseñor Lizandro Rivas y monseñor Carlos Marquez.

Asimismo, en la liturgia eucarística participará el monseñor Ignazio Ceffalia, secretario de la Nunciatura Apostólica. La última eucaristía estará cargo del cardenal Baltasar Porras Cardozo, admistrador apostólico de Caracas.

De acuerdo con las declaraciones de Abraham Núñez, secretario parroquial y coordinador general de la Cofradía de la Basílica Santa Teresa, las medidas de bioseguridad se cumplirán a cabalidad en el recinto eclesiástico.

«Este año, va a ser todo más restringido por el hecho de la pandemia, no podemos abusar. Las misas se efectuarán con un intervalo aproximado de dos horas para que la gente desaloje el templo y se proceda a desinfectar los espacios», detalló.

Núñez indicó que el aforo en cada celebración será limitado. Explicó que para tener un mejor control del número de asistentes se colocarán los bancos. De esta manera, los asistentes podrán estar sentados, preservando todas las medidas de bioseguridad y de distanciamiento social.

La procesión retoma su recorrido

Con referencia a la acostumbrada procesión del Nazareno, informó que se tiene estimada para las 3:00 de la tarde, en los alrededores de la parroquia, como tradicionalmente se venía efectuando antes la llegada de la pandemia del Covid-19, lo cual ocasionó que las actividades religiosas presenciales se suspendieran para evitar la propagación del virus.

Por su parte, Ricardo Pino, sacristán mayor de la Basílica de Santa Teresa y miembro de la Cofradía del Nazareno, indicó que todos los preparativos para la Semana Santa están listos. «Estamos activos desde ya», expresó.

Vale destacar que el templo religioso, desde el diciembre de 2021, se encontraba en proceso de restauración, y durante el último mes cerró el acceso a los fieles debido a la recuperación de los espacios que se debían ejecutar al interior del recinto.

Los trabajos fueron dirigidos por funcionarios de la Misión Venezuela Bella y la Alcaldía del Municipio Libertador, bajo la autorización del Instituto de Patrimonio Cultural. Una novedad es la construcción de un cerco perimetral en las entradas Santa Ana y Santa Teresa para conservar la estructura de la edificación.

Como se había anunciado a través de las redes sociales de la Basílica, los trabajos se concluirían para la Semana Santa, tiempo en que se venera al Nazareno de San Pablo, una de las mayores tradiciones caraqueñas y a la que asisten feligreses de otros estados del país.

FyF/AVN