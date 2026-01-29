BCV desautoriza informaciones publicadas fuera de sus redes oficiales

El Banco Central de Venezuela (BCV) a través de un comunicado hizo del conocimiento al público en general, que las únicas fuentes digitales de comunicación oficial de este Ente Emisor están representadas en su página web: www.bcv.org.ve, y en sus cuentas oficiales en las plataformas Instagram (@BCV.ORG.VE), Telegram (@BCVZLA), X (@BCV_ORG_VE), Threads (@BCV.ORG.VE) y Facebook (Banco Central de Venezuela).

En la misiva el ente emiror hizo hincapié al señalar que cualquier información que resulte difundida por otros medios distintos a los antes indicados (redes sociales, aplicaciones de mensajería o terceros, entre otros) carecen de total validez, visto que el Instituto no emite información de ninguna índole en redes sociales no oficiales.

A continuación el texto íntegro del comunicado:

El Banco Central de Venezuela, con el fin de asegurar la veracidad y transparencia de la información, hace del conocimiento del público en general, que las únicas fuentes digitales de comunicación oficial de este Ente Emisor están representadas en su página web: www.bcv.org.ve, y en sus cuentas oficiales en las plataformas Instagram (@BCV.ORG.VE), Telegram (@BCVZLA), X (@BCV_ORG_VE), Threads (@BCV.ORG.VE) y Facebook (Banco Central de Venezuela).

En este sentido, cualquier información que resulte difundida por otros medios distintos a los antes indicados (redes sociales, aplicaciones de mensajería o terceros, entre otros) carecen de total validez, visto que el Instituto no emite información de ninguna índole en redes sociales no oficiales.

T/UN