BCV y banca privada articularán uso de divisas petroleras para fortalecer el mercado cambiario

El Banco Central de Venezuela (BCV) y la banca nacional gestionarán los ingresos provenientes del petróleo mediante el mercado cambiario, como parte de una estrategia orientada a consolidar la estabilidad económica del país. Así lo informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, al explicar que estos recursos serán incorporados de forma ordenada y transparente al sistema financiero nacional.

De acuerdo con lo señalado, las divisas ingresarán inicialmente al BCV y posteriormente serán canalizadas a través de la banca privada, con el objetivo de garantizar un manejo eficiente y dirigido. Su uso estará destinado de manera exclusiva a sectores estratégicos de la economía, priorizando la adquisición de materia prima y bienes de capital necesarios para el fortalecimiento productivo.

Esta política permitirá avanzar en la sustitución de importaciones, impulsar la producción nacional bajo el sello Hecho en Venezuela y generar un efecto positivo en el poder adquisitivo, la demanda interna y la creación de empleo. Asimismo, contribuirá a ampliar la base tributaria del Estado, reducir brechas fiscales y externas, y favorecer la diversificación económica.

La medida también contempla el impulso al acceso al financiamiento para sectores productivos, incluyendo comunas y emprendedores, consolidando un esquema de crecimiento sostenido que articula inversión, producción y estabilidad macroeconómica.

T/CO