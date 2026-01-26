BDT lanza nueva Tarjeta Visa Prepagada para pagos nacionales e internacionales

El Banco Digital de los Trabajadores (BDT) presentó su nueva Tarjeta Visa Prepagada, un instrumento diseñado para ofrecer mayor seguridad, control y comodidad en las transacciones tanto dentro como fuera del país.

Según el banco, la tarjeta funciona con fondos disponibles en cuentas en moneda extranjera y opera bajo un sistema prepagado y recargable, lo que permite a los usuarios gestionar sus gastos sin riesgo de sobregiros y mantener un control eficiente de sus finanzas.

El producto estará disponible en formato físico y virtual. La versión física incorpora tecnología contactless, ideal para pagos rápidos en puntos de venta, mientras que la tarjeta virtual facilita compras en línea, suscripciones digitales y operaciones con comercios electrónicos.

Con esta propuesta, el BDT busca simplificar la gestión de divisas y optimizar la experiencia de pago de sus clientes, combinando herramientas tecnológicas avanzadas con seguridad y alcance global.

La institución informó que los interesados podrán solicitar la tarjeta en las oficinas del banco, accediendo así a una alternativa de pago flexible y segura.

