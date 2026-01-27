BDV inicia el 2026 manteniéndose como líder en los principales indicadores del Sistema Financiero Nacional

El Banco de Venezuela (BDV) inicia el año 2026 manteniéndose como líder en los principales indicadores del Sistema Financiero Nacional (SFN), con un crecimiento del 20 % en la cartera crediticia y una baja morosidad de 0,31 %, durante el 2025.

El BDV cerró con una cartera crediticia equivalente a USD 752,60 millones, que representa un crecimiento del 20 %, reseña nota de prensa de la institución bancaria.

La entidad financiera consolida 15 trimestres consecutivos posicionada en el primer lugar de estos indicadores, logros que reflejan la confianza de sus más de 18 millones de clientes.

En los últimos cuatro años, la innovación tecnológica ha sido un sello que ha caracterizado la gestión del Banco. Este enfoque le ha permitido llegar a las manos de más de 10 millones de clientes a través de la BDVApp y gestionar de manera 100 % digital la modalidad del crédito para su autoliquidación, sin necesidad de recaudos. Gracias a ello, al cierre del año más de 1,5 millones de personas recibieron su crédito de forma rápida, eficiente y totalmente digital.

Adicionalmente, la Institución lidera el parque de puntos de venta al superar los 250 mil POS en todo el territorio nacional. Asimismo, dispone del BiopagoBDV, dispositivo biométrico exclusivo, en el cual se realizan pagos solo con la huella, desde cualquier banco.

En este 2026 la Institución reafirma su compromiso de seguir con el desarrollo de herramientas financieras y soluciones integrales modernas que impulsen el presente de los venezolanos y contribuyan al crecimiento económico del país.

