Rodríguez se ajusta para ser más efectivo en las Grandes Ligas

El criollo acumula 36 rescates este año con los Tigres

El lanzador venezolano Francisco Rodríguez, que milita en las filas de los Tigres de Detroit en las Grandes Ligas, llegó a la cifra de 36 juegos salvados y se mantiene en la lucha por el liderato en ese departamento que es dominado por el norteamericano Zach Britton de los Orioles de Baltimore con 38 en la Liga Americana.

Rodríguez, quien es el quinto mejor salvador en todo la historia del beisbol al acumular 422, asegura que ha hecho muchos ajustes para contrarrestar la falta de velocidad en su brazo, lo que lo ha ayudado a mantenerse efectivo a la hora de conseguir un rescate.

Rodríguez, mientras se hace más experimentado, asegura que la preparación mental es tan importante como el trabajo físico para tratar de extender una presentación, más aún cuando tiene que salvar un compromiso de cuatro outs.

“Tienes que guardar algo de energía para regresar a tirar en la novena. Debes hacerlo para poder regresar. La segunda clave es encontrar la forma de mantenerte en movimiento para no enfriarte. No me conviene enfriarme. Debo mantener la adrenalina al máximo para lanzar con la misma intensidad”, explicó Rodríguez al portal digital de las Grandes Ligas.

Con esta manera de trabajar el criollo se ha convertido incluso en un experto a la hora de rescatar compromisos con más de cuatro outs, los más difíciles para los cerradores de la actualidad.

SU CARRERA

Francisco Rodríguez suma 422 rescates de por vida en las mayores, cifra que lo iguala con Billy Wagner en el puesto cinco de todos los tiempos. El próximo en la lista es John Franco, quien preservó 424 encuentros, y el nativo lo podría superar en la presente semana.

Rodríguez debutó en 2002, a los 20 años, con la divisa de los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim, donde irrumpió y se convirtió en uno de los lanzadores más importantes desde el bullpen para el piloto Mike Scioscia.

Ese año, Anaheim se coronó al despachar en siete juegos a los Gigantes de San Francisco de Barry Bonds, y donde el criollo fue una de las figuras como relevista.

En 2005 y 2006 luego de ser oficialmente el cerrador del club logró 45 y 47 salvamentos respectivamente para ser el líder en ese departamento de la Liga Americana.

En 2008 rompió el récord de más juegos salvados de las Mayores al cosechar 62 y terminó con 2.24 de efectividad.

El tercero en la lista es Lee Smith con 478 y Trevor Hoffman se ubica segundo con 601. El panameño Mariano Rivera es el líder de todos los tiempos con 652.

EL CLÁSICO

Rodríguez, quien ha estado acompañando al equipo nacional en las anteriores ediciones del clásico Mundial de Beisbol (CMB), aseguró su presencia en el conjunto nativo lo que lo convierte en una pieza importante.

“Yo he hablado mucho con él en los últimos días y me ha manifestado su interés de estar con el equipo. Creo que será una pieza fundamental por su gran experiencia a la hora de sacar los últimos tres outs más importantes y difíciles del juego”, dijo Omar Vizquel, mánager del equipo venezolano.

Vizquel también agregó que Rodríguez estará acompañado por Jeanmar Gómez y Héctor Rondón, quienes han tenido un gran desempeño en las Grandes Ligas.

Venezuela, que integra el grupo “D” junto a las delegaciones de Puerto Rico, México e Italia, jugará en la ciudad de Guadalajara, México, entre el 9 y el 12 marzo del año entrante.

T/ Redacción CO-MLB

F/ AFP