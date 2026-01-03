Bernal: El Táchira cierra filas con Maduro frente al crimen de EE.UU.

El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, alzó su voz de protesta y activó el Sistema Defensivo Territorial en la entidad andina, tras calificar como un «crimen de lesa humanidad» los ataques ejecutados por el gobierno de Donald Trump con tecnología de drones contra la capital de la República.

​Desde la sede del Consejo Legislativo de la entidad, Bernal informó que, ante la agresión que dejó saldos fatales en Caracas, Miranda y La Guaira, el Táchira se mantiene en absoluta tranquilidad, bajo el resguardo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Milicia Nacional. «La frontera con Colombia está en total normalidad y así la mantendremos», aseguró el mandatario regional.

​Despliegue y soberanía

​Bernal detalló que desde la madrugada fueron desplegadas las Unidades de Redacción Rápida (URRA) de combate en puntos estratégicos. El líder regional enfatizó que la soberanía nacional no es un tema partidista. «Esto es una agresión contra la patria, el suelo sagrado que vio nacer a nuestros padres y donde enterraremos nuestros huesos».

El gobernador hizo un llamado a todos los sectores, alcaldes oficialistas y opositores, empresarios, campesinos y ferieros, pueblo en general, a mantener la calma y no caer en provocaciones ni compras nerviosas. «Garantizaremos el abastecimiento y la movilidad. Mi obligación es proteger la paz de todos los tachirenses, sin distinción», puntualizó.

​Respaldo constitucional

​El mandatario fue tajante al ratificar la legitimidad del Ejecutivo Nacional. «El presidente, Nicolás Maduro, es el presidente constitucional de Venezuela y la Constitución no perderá vigencia bajo ninguna circunstancia. Defenderemos la Ley en cada uno de sus artículos frente a esta acción vil y traidora de los Estados Unidos», sentenció Bernal.

​Finalmente, instó al pueblo a denunciar los ataques por todas las vías posibles y a permanecer unidos. «Como dijo Cipriano Castro, la planta insolente del extranjero ha vulnerado el suelo sagrado, pero aquí hay un pueblo digno que no es guerrerista, pero que sabe qué hacer para defender su libertad», concluyó.