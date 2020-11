Bertucci: Tenemos un CNE más balanceado y equitativo

El candidato a diputado de la Asamblea Nacional por la Alianza Democrática, Javier Bertucci, calificó este domingo al actual Consejo Nacional Electoral (CNE) como una institución más balanceada y equitativa, esto de cara las venideras elecciones legislativas del 6 de diciembre de este año.

«Cuando tú evalúas las condiciones de 2015 con estas elecciones, evalúas el CNE y evalúas el trato que hay con este nuevo CNE y los partidos de oposición es muy diferente a los otros CNE que han habido», dijo el aspirante opositor a diputado, aunque fue con el antiguo CNE que la oposición ganó las elecciones en 2015.

Ratificó su postura sobre el mejoramiento de las condiciones comiciales actuales dado que en su opinión el ente electoral en su configuración ha hecho un avance ya que son tres representantes del Gobierno y dos son de la oposición, «cuando siempre fue cuatro a uno», destacó en el programa Aquí con Ernesto, al ser entrevistado.

«Por primera vez metemos un rector de vicepresidente y lo metemos en la Junta Nacional Electoral, eso es histórico, no se había logrado en los últimos 22 años, la Junta Nacional Electoral siempre estaban conformada por rectores que eran de la línea del Gobierno, así que eso es un logro para la oposición», aseveró.

Enfatizó el hecho de que las máquinas de votación adquiridas por el ente rector en materia electoral son más amigables para el elector y rápidas, dado que el ejercicio del sufragio se puede efectuar en solo 20 segundos.

Resaltó la representación proporcional, lo que consideró como una situación más justa la distribución de los escaños dentro de la Asamblea Nacional.

Aseguró que en las conversaciones entre el Gobierno y la oposición se acordó la eliminación de los puntos rojos en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre. «Logramos que los puntos rojos, tan atacados siempre por toda la oposición, fueran desmontados para el día de las elecciones y que no hubiesen puntos rojos», agregó.

Crítica a oposición

Bertucci criticó a los sectores opositores que censuran al actual ente electoral. «Si pusiéramos mañana a la Madre Teresa de Calcuta como presidente del CNE estos atacarían como hordas a esta santa, es decir para ellos no hay un CNE bueno si no es uno que pongan ellos absolutamente», señaló.

Expresó que esa postura que mantienen algunos sectores opositores no demuestra el ejercicio de la democracia. «Para ellos la única elección que sirve es la que ganen ellos porque si ellos no van ganando una elección entonces no participan y eso no es ejercicio de la democracia, ni mucho menos una elecciones competitivas», afirmó.

Planteará en la AN la consulta sobre matrimonio igualitario

El candidato Bertucci se comprometió a impulsar dentro del parlamento una propuesta de referéndum consultivo sobre el matrimonio igualitario. “No podemos imponer una ley tan delicada como esa a un país solo porque un grupo esté interesado en que se apruebe ese tipo de Ley” añadió.

«El matrimonio viene de matriz, viene de la procreación y una pareja del mismo sexo no tiene la capacidad de procrear y va de una forma muy clara a socavar los fundamentos de la familia en el mundo”, acotó.

