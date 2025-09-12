Blanca Eekhout: Modelo hegemónico unipolar de EEUU quedó desplomado

La presencia militar de Estados Unidos en aguas del sur del Caribe para supuestamente “combatir” el narcotráfico no solo representa una amenaza contra Venezuela, sino con todos los países de la región, así lo consideró la integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Blanca Eekhout. “El imperialismo norteamericano está desesperado porque el modelo hegemónico unipolar quedó desplomado”, expresó.

Durante un Programa Especial en Venezolana de Televisión (VTV), Eekhout indicó que el gobierno de Estados Unidos ha tenido desplazamientos negativos en el área económica, política y militar. “Ante el surgimiento de nuevas potencias y el mundo multipolar, ese hegemón imperialista con ansias de energía necesita ocupar nuestra América”, alertó.

Manifestó que el sistema capitalista, por el que apuesta Estados Unidos, es un modelo inviable en su fase imperialista porque “solo puede traer muerte y eso lo está enfrentando la humanidad”. Eekhout aseveró que desde Venezuela y América Latina se han neutralizado las ambiciones expansionistas de Estados Unidos porque querían tomar el control desde Alaska hasta las Islas Malvinas”.

Con respecto al V Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela “en defensa de la patria”, Blanca Eekhout, indicó que en la plenaria se discutió la organización y funcionamiento del partido en función de los escenarios que atraviesa el país. “Debemos garantizar la paz, la vida, el funcionamiento y gobernabilidad desde el autogobierno. Nuestra democracia garantiza la participación popular, directa y revolucionaria”, sostuvo.

Juventud preparada

Por su parte, el integrante de la Dirección Nacional del PSUV, Mario Castillo, aseguró que la juventud venezolana está lista y preparada para defender el suelo sagrado de la nación. “No debemos dejarnos quitar [por EE. UU. ] lo que nuestros libertadores han logrado para nosotros y nuestros hijos”, expresó.

Denunció que el imperialismo yanqui intenta justificar el asedio y la amenaza contra Venezuela, so pretexto de la supuesta lucha contra las drogas ilícitas. Reiteró que EE. UU. solo busca apoderarse del petróleo, los recursos naturales y posicionarse geoestratégicamente en una nación clave para Latinoamérica y el mundo.

Sin embargo, Mario Castillo agradeció al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, porque la juventud revolucionaria ha tenido el privilegio histórico de formarse, aprender y luchar con el legado de grandes referentes. “El imperio norteamericano cada día se convierte en un explosivo volátil y peligroso para la humanidad entera”, por eso urge la necesidad de combatirlo.

F/VTV