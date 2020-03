Bloque de la Patria exhorta a la oposición a agilizar escogencia de nuevo CNE

El diputado por el Bloque de la Patria, Julio Chávez, deploró que este martes no haya sido convocado el Comité de Postulaciones Electorales a la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), con lo cual se agilizaría la escogencia del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), por lo que instó a la bancada opositora a llegar acuerdos para no incurrir en omisión legislativa.

En su intervención, indicó que durante esta jornada parlamentaria debía aprobarse el reglamento de funcionamiento de la instancia, para avanzar en la tarea que le corresponde, como lo es la selección de los aspirantes a rectores principales y suplentes del Poder Electoral.

Chávez recordó, una vez más, que este año debe renovarse el parlamento, por lo que es imperativo contar con un nuevo CNE. «Hoy esperábamos que el Comité de Postulaciones fuese convocado para aprobar el reglamento interior que debe regir el funcionamiento del Comité de Postulaciones», señaló.

Asimismo, exhortó a la oposición a que «haga todos los esfuerzos para lograr la mayoría calificada que permita escoger a los rectores del Poder Electoral», porque de no ser así, se invocaría la omisión legislativa y correspondería al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la escogencia de los rectores, como lo contempla la Constitución. «Si del lado de la oposición no hay voluntad y no se hacen esfuerzos para llegar a acuerdos, terminaremos en omisión legislativa», subrayó.

Señaló que los miembros de dicho comité deben llegar a acuerdos y deliberar en su sede oficial del Salón Francisco de Miranda del Palacio Federal Legislativo, en Caracas, para escoger su junta directiva, recibir las postulaciones y entregar a la plenaria del parlamento el listado de los aspirantes a rectores principales y suplentes.

«Los sectores de la oposición no terminan de ponerse de acuerdo en este tema tan crucial para el país», dijo, al tiempo que subrayó que deben hacerse grandes esfuerzos «por elevarnos por encima de las diferencias que podamos tener. Si algo es importante para el pueblo venezolano es que consolidemos la paz, la estabilidad política y podamos avanzar en la prosperidad económica».

Igualmente, ratificó que los 51 parlamentarios del Bloque de la Patria están dispuestos a sentarse y seguir conversando con la bancada de la oposición, «sobre la base del respeto y el reconocimiento para que esto se materialice y se concrete, y podamos prepararnos este año para renovar el parlamento nacional».

Texto/AVN

Foto/Archivo