En Bolívar: Garantizan marcapasos de última generación a pacientes con patologías cardíacas

Con el propósito de continuar garantizando el derecho fundamental a la vida, el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MinSalud), en el Complejo Hospitalario Universitario Ruiz y Páez, realizó la colocación de marcapasos a pacientes con cardiopatías.

Esta jornada se llevó a cabo, gracias al trabajo articulado con el Instituto de Salud Pública (ISP), a través del Plan Quirúrgico Nacional en el estado Bolívar.

El abordaje quirúrgico contó con la participación de un equipo multidisciplinario del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) en el área de cardiología y atención integral, quienes brindaron una atención oportuna y de calidad a pacientes con patologías cardíacas críticas, priorizando el bienestar humano y la salud del pueblo.

Durante esta jornada médica se realizaron implantes de marcapasos definitivos unicameral, bicameral y recambio de generador bicameral, a pacientes de los municipios Angostura del Orinoco y Piar.

Al respecto, la Autoridad Única de Salud y presidente del ISP Bolívar, doctor Eidilio Pernalete, detalló que esta jornada quirúrgica de alta especialización hace parte de la agenda de acción que lideran las autoridades del sector salud en conjunto con la gobernación del estado, en función de garantizar la protección de la población en todo el territorio.

“Seguimos brindando respuestas oportunas a las solicitudes de nuestro pueblo. Gracias a la articulación institucional, hoy estos pacientes cuentan con una nueva oportunidad de vida, demostrando que la salud en Bolívar es una prioridad absoluta para la gobernadora Yulisbeth García”, afirmó la autoridad de salud.

Estas intervenciones de alta complejidad fueron articuladas a través del Sistema 1x 10 del Buen Gobierno como parte de las políticas de salud públicas implementadas por el Ejecutivo Nacional.

F/MPPS