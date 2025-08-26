Bolivia confirma segunda vuelta presidencial entre Rodrigo Paz y Jorge Quiroga

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) de Bolivia anunció este lunes los resultados oficiales de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebradas el pasado 17 de agosto.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) firmó el acta que cierra de manera oficial el proceso, confirmando que el candidato Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), obtuvo el 32,06% de los votos. En segundo lugar quedó Jorge «Tuto» Quiroga Ramírez, de la alianza Libre, con un 26,70%.

Con estas cifras, ambos líderes se enfrentarán en la segunda vuelta programada para el 19 de octubre.

El organismo electoral precisó que los votos blancos y nulos representaron el 22,37% del total, y recordó que, conforme a la ley vigente, las organizaciones políticas que no alcancen al menos el 3% de la votación perderán su personería jurídica.

T/CO