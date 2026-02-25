Bolsa de Caracas subió 422,47% en 2025

La Bolsa de Valores de Caracas registró en el último año cifras históricas para el mercado venezolano. El crecimiento en el monto negociado, expresado en dólares, fue de 422%, al pasar de 132.040.401,02 millones en 2024, a USD 682.877.084,86, al cierre de 2025.

Así lo expresó José Grasso Vecchio, presidente de la BVC en la celebración del 79 aniversario de la institución financiera, al destacar el papel fundamental de la instancia en el desarrollo de la economía venezolana.

Grasso Vecchio detalló que eb casi casi 8 décadas de historia, inicia 2026 con el compromiso de ser la plataforma para canalizar las inversiones productivas en el país.

“Estamos llamados a llevar, en el corto plazo, al mercado de valores al lugar de liderazgo que merece dentro del sistema financiero venezolano”, enfatizó.

Igualmente, el directivo de la Bolsa de Valores, explicó que se realizaron en el mismo periodo más de 1.000 operaciones diarias, que no se tenían desde 2007. Esto impulsado, además, por la innovación tecnológica que caracteriza a la institución bursátil.

“El éxito operativo se debe a la implementación del enrutamiento de órdenes, un sistema diseñado por la Bolsa de Valores de Caracas, que permite a las casas de bolsa, nuestros miembros, desarrollar sus propias aplicaciones móviles, para enrutar órdenes a nuestro sistema de negociación, acercando el mercado a todas las personas, en cualquier lugar del mundo”, explicó el presidente de la institución.

Atiende la demanda del sector público y privado

La Bolsa de Valores de Caracas, rumbo a sus 80 años, se enfoca en atender la demanda del sector público y privado, a través de sus cuatro segmentos fundamentales: el mercado de renta variable, el mercado de renta fija, el mercado de otros bienes y el de operaciones institucionales, que facilitaron el acceso a las empresas al capital para innovación y expansión de las operaciones.

Durante 2025, la institución estableció alianzas, acuerdos y reuniones con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con embajadas, gremios empresariales y universidades para fortalecer e impulsar la educación financiera y divulgar las oportunidades que ofrece el mercado de valores para todos.

F/Radio Miraflores