La bomba atómica de Venezuela es el semillero científico de la «Generación Genial»

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, indicó que los muchachos y muchachas de Venezuela, de edades 14, 15, 16 años, son la verdadera bomba atómica de Venezuela al ser el semillero científico de la «Generación Genial».

Durante su discurso en el 1er. Congreso Internacional Espacial, celebrado en el Teatro Teresa Carreño y organizado por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, el Mandatario nacional dijo que los jóvenes venezolanos son el arma para el desarrollo del futuro.

«Aquí en Venezuela no hay “Generación Z”. Esa es una creación de los medios internacionales occidentales (…) Lo inventaron los laboratorios de guerra psicológica occidentales y lo implementan, a través de las redes sociales en el mundo, para controlar la mente, la expectativa de los jóvenes del mundo, mientras ellos siguen en su plan loco de imponerse como nuevo imperio, como emperador y todo. Alerta muchachos, no se dejen manipular», fue la exhortación que hizo el presidente Maduro a la juventud presente en el evento.

El Jefe de Estado reiteró, como lo ha hecho en sus recientes alocuciones, que los jóvenes venezolanos son la «Generación Genial» en la ciencia, en la música, en la cultura, en el deporte, en la política y en la vida. «Fórjense como “Generación Genial” para la humanidad. Una generación para la humanidad, no para el consumismo, el individualismo, el egoísmo, no para el esclavismo, no para el nuevo colonialismo», precisó como un llamado a la reflexión.

De la misma manera, el Presidente Maduro dijo que Venezuela tiene un gran objetivo, que es la «independencia integral de la patria, la independencia integral del alma, la mente, el cuerpo y el espíritu de una nación», la cual desea que sea compartida con los países hermanos de la región suramericana.

F/Prensa Presidencial