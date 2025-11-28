Bomberos de Miranda fortalecen la cultura preventiva en instituciones educativas

La Secretaría de Seguridad y Convivencia Pacífica del estado Miranda, a través del Cuerpo de Bomberos, mantiene su compromiso con la prevención mediante el desarrollo del plan «El bombero va a la escuela».

Esta iniciativa lleva a los funcionarios bomberiles a las instituciones educativas de la entidad, con el objetivo fundamental de formar a la población estudiantil y personal docente en temas vitales de protección civil y gestión de riesgos.

El plan se centra en la premisa de que la prevención es la herramienta más efectiva para salvar vidas y proteger bienes. A través de conversatorios y actividades prácticas, los estudiantes de Miranda reciben formación de primera mano sobre una variedad de temas críticos, para fomentar una cultura de la previsión desde temprana edad.

«El bombero va a la escuela» aborda contenidos de alto impacto social y personal, diseñados para capacitar a los jóvenes con el conocimiento necesario que les permita actuar de forma segura en diversas situaciones como los incendios que de pueden presentar en el hogar, los primeros auxilios, como forma de actuación inicial ante emergencias médicas.

F/Gobernación de Miranda