Bomberos forestales controlan incendio de vegetación en Coche

Efectivos de la Dirección General Nacional de Bomberos sofocaron con éxito un incendio de vegetación registrado este viernes en la parroquia Coche, municipio Libertador. El siniestro se localizó específicamente en el sector Bajada de Tazón, donde las unidades de emergencia desplegaron un operativo de contención inmediata.

Al arribar al sitio, el cuerpo bomberil determinó que las llamas afectaban una superficie de 3.000 metros cuadrados de vegetación de estrato alto. Debido a la magnitud de la carga térmica y la densidad del material vegetal, las cuadrillas ejecutaron maniobras de ataque directo mediante el uso de líneas de manguera de 1.5 pulgadas para neutralizar el foco principal.

Complementariamente, el personal técnico empleó herramientas manuales para la creación de cortafuegos estratégicos, evitando así la propagación del fuego hacia zonas adyacentes. Tras intensas labores de combate, los funcionarios lograron el confinamiento y la extinción total del incendio de manera segura.

Finalmente, las autoridades procedieron a realizar el refrescamiento del área perimetral afectada. Esta fase de liquidación tiene como objetivo eliminar puntos calientes residuales y prevenir posibles reigniciones, garantizando así la seguridad ambiental de la zona.

F/YVKE