Bomberos de Miranda advierten sobre uso de pirotécnicos en Navidad

Con la llegada de la temporada decembrina, el Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda ha relanzado su campaña de alerta máxima sobre el uso de artificios pirotécnicos, en la que subraya que su manipulación irresponsable conlleva consecuencias graves que pueden ser permanentes o incluso mortales.

​El segundo comandante de los bomberos mirandinos, General Arnaldo Marín enfatizó que la comunidad subestima constantemente la peligrosidad de estos elementos, a pesar de las regulaciones existentes. «Los artificios pirotécnicos son elementos que contienen sustancias explosivas destinadas a producir un efecto luminoso, calorífico, sonoro, gaseoso o fumígeno (…) su nivel de peligrosidad suele ser bastante alto”.

​La autoridad bomberil hizo un llamado contundente a los padres que compran fuegos artificiales para sus hijos, que estos artefactos «no son juegos», sino que representa un riesgo alarmante asociado a lesiones Físicas (quemaduras graves, heridas abiertas, lesiones auditivas, y la potencial pérdida parcial o total de extremidades), posibilidad de intoxicación por ingesta de fósforo blanco, daños Materiales (pueden causar incendios en viviendas y bienes, generando altos gastos médicos y de reconstrucción), impacto psicológico y ambiental.

Asimismo, sentenció que «no se habla de juegos, sino de elementos potencialmente peligrosos que pueden causar lesiones físicas y hasta la muerte” e invitó a la comunidad a seguir estrictamente las siguientes recomendaciones, enfocadas en la prevención y el manejo seguro



F/Bomberos de Miranda