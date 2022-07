Boris Johnson culpa a su propio partido en discurso de dimisión

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció en definitiva este jueves, tras una semana de continuos abandonos de ministros y diputados, su dimisión al cargo, en el cual se mantendrá, aunque de forma interina, mientras acusaba a sus correligionarios de tener una mentalidad de «rebaño» que lo llevó a la actual situación.

Johnson mencionó como parte de lo que llamó su legado en el paso por premierato británico, el Brexit, la respuesta de Reino Unido a la pandemia de la Covid-19 y su apoyo a Ucrania, aunque evitó abordar los episodios escandalosos de su Gobierno, los cuales, en definitiva, lo llevaron a la dimisión.

El todavía primer ministro acusó a los parlamentarios conservadores que lo obligaron a dejar de adoptar una mentalidad de “rebaño” e ignorar su mandato electoral y la ventaja relativamente pequeña de los laboristas en las encuestas.

En ese sentido, apuntó: «En los últimos días, traté de persuadir a mis colegas de que sería excéntrico cambiar de gobierno cuando estamos entregando tanto y cuando tenemos un mandato tan amplio y cuando en realidad estamos solo unos pocos puntos por detrás en las encuestas»

Dijo que se desempeñaría como primer ministro hasta que se nombre un nuevo líder. No obstante, Johnson no repitió la línea informada por su oficina esta mañana sobre cómo podría permanecer como primer ministro hasta el otoño.

Boris Johnson is unfit to govern and he needs to go now.

He cannot cling on for months.

If the Conservative party do not get rid of him, then Labour will act in the national interest and bring a vote of no confidence.

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 7, 2022