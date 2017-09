Boxeo tiene sus guerreros para Suramericanos Escolares

Siete boxeadores serán elegidos para representar a Venezuela este 15 de octubre

______________________________________________________________________________________

La comisión técnica de la selección nacional de boxeo realizó un chequeo en el gimnasio Pedro Cuggía del Instituto Nacional de Deportes (IND) ubicado en El Paraiso, para escoger a siete púgiles venezolanos que representarán a la nación en los Juegos Suramerianos Escolares, que se disputarán desde este 15 de octubre en Chile.

Un total de 74 boxeadores de distintos estados del país atendieron al llamado de la selección. La justa que culminará hoy dejará como resultado dos boxeadores más escogidos, puesto que ya tienen cinco seleccionados para representar a Venezuela en la reciente competencia internacional.

“ Tenemos bastante talento, muchos boxeadores técnicos y de buen nivel es lo que se ha observado en este chequeo”, dijo el presidente de la comisión técnica de árbitros y jueces Juan Díaz, quien estuvo a cargo de la actividad durante tres días.

Las categorías que representarán al país serán entre 15,16, y 17 años. Tomando en cuenta que este grupo de boxeadores estarán en el ojo de los especialistas en la disciplina, para buscar la generación de relevo que represente al país en el próximo ciclo olímpico 2024.

“Hay que tomar en cuenta que esta es nuestra reserva deportiva, aquí están nuestros talentos para el futuro del boxeo venezolano y eso es lo que se quiere. No podemos dejar morir esto, tenemos que seguir incentivando a los atletas, no quiere decir que porque ellos no hayan quedado en esta oportunidad tienen que bajar la guardia, todo tiene su momento, y sabemos que aquí hay más de siete talento que tienen potencial para brillar en un futuro”, dijo díaz.

APOYO

Por su parte uno de los boxeadores más novatos que acaba de quedar en la selección que va a los Juegos Bolivarianos de Santa Marta Colombia 2017, Jhoyner Bonilla, resaltó: “ Yo como uno de los atletas que ha venido subiendo poco a poco me he fijado que en este chequeo hay buenos talentos, vine aquí para aconsejarlos, decirles a los que no queden que no se rindan que todavía van a tener oportunidades para inrgesar a la selección. Solo les digo que no paren de entrenar, que luchen por sus objetivos”.

OTROS COMPROMISOS

Además de que estos atletas serán escogidos para los Juegos Suramericanos Escolares, también serán los mismos que posiblemente den la cara en los Juegos Centroamericanos del año que viene. “ Estos mismos atletas serán los que también irán a los Centroamericanos, a ellos se les hará un modulo de preparación, poco a poco van a subir su nivel y estamos seguro que nos van a traer buenos resultado al país.

Los Juegos Centroamericanos Escolares serán disputado el año que viene en el estado Vargas. Ahí tendrán una gran oportunidad de triunfar como local los atletas y de proyectarse para los próximos compromisos que se vienen a futuro.

EN LA RAMA FEMENINA

En cuanto a la rama femenina, estos tres días también se chequearon a distintas boxeadoras venezolanas. Todo esto con el fin de conformar la selección que disputará los Juegos Olímpicos de la Juventud a realizarse en el 2018 en Buenos Aires, Argentina.

“ Tenemos grandes talentos también en la rama femenina. Ya estamos definiendo a algunas de ellas para que den la cara por nuestro país en los Juegos Olímpicos de la Juventud, esperemos buenos resultados también. Contamos con mucha capacidad para las escogencias”, cerró díaz.

T/ Félix A. Marín

F/ Archivo CO

Caracas