Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España rechazan al unísono agresión contra Venezuela

En señal diplomática unificada, los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España emitieron este domingo 4 de enero de 2026 un duro comunicado conjunto frente a los últimos y graves acontecimientos en Venezuela. El texto, conciso pero de contundente contenido, marca una posición colectiva ante lo que los firmantes consideran una violación de los principios fundamentales del derecho internacional.

Los seis países, reafirmando su apego a la Carta de las Naciones Unidas, expresan su «profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela».

El comunicado subraya que estas acciones «contravienen principios fundamentales», en particular «la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados». La advertencia es severa: estas operaciones constituyen «un precedente sumamente peligroso para la Paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil».

Más allá de la condena, el núcleo del mensaje es una apuesta firme y exclusiva por la vía pacífica. «La situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano», señala el documento. Los firmantes rechazan cualquier injerencia externa y reafirman que solo un «proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana».

T/Telesur