Brasil convoca reunión de la CELAC ante ataque de EEUU a Venezuela

El Gobierno de Brasil precisó este sábado que se realizará una reunión extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para abordar el ataque estadounidense contra Venezuela y el secuestro ilegal del presidente Nicolás Maduro, junto a la primera dama Cilia Flores.

La ministra substituta de la cancillería brasileña, María Laura da Rocha aseveró que “se está convocando una reunión ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la que participarán todos los países de la región, para mañana a las 14H00 hora local de Brasilia”.

Rocha añadió que el Gobierno de Brasil también pretende presentar su postura contraria a la intervención estadounidense en la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) prevista para el lunes.

En la mañana, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva refirió que los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente son inaceptables. “Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”, dijo.

“Atacar a países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo”, refirió el mandatario.

De igual manera, el jefe de Estado agregó que “la condena del uso de la fuerza es coherente con la postura que Brasil siempre ha adoptado en situaciones recientes en otros países y regiones. Esta acción evoca los peores momentos de injerencia en la política de América Latina y el Caribe y amenaza la preservación de la región como zona de paz”.

Lula da Silva también insistió que la comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, debe responder con firmeza a este episodio. “Brasil condena estas acciones y se mantiene dispuesto a promover el diálogo y la cooperación”, remarcó.

