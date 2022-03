Brasil: El partido del exjuez Sergio Moro intentó censurar el encuentro del Grupo de Puebla

Un diputado del partido del exjuez Sergio Moro intentó censurar en la justicia la realización del Encuentro Internacional «Democracia e Igualdad» del Grupo Puebla. El rector de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Ricardo Lodi, reveló que el legislador Alexandre Freitas de la formación política Podemos buscó evitar el encuentro alegando que como estaba prevista la participación del expresidente Lula da Silva el encuentro constituía propaganda política anticipada.

«No van a callar a la universidad. Un diputado intentó que se evite la realización de este evento, que es institucional, académico y científico; no es propaganda electoral», dijo Lodi en la apertura de la conferencia que se inició en la sede de la UERJ en referencia al pedido judicial presentado por Freitas, que pertenece a Podemos, el partido del exjuez y exministro bolsonarista Sergio Moro.

El pedido de Freitas fue rechazado por la jueza en funciones, Neusa Regina Larsen de Alvarenga, del tribunal 7° de Río de Janeiro. “En vista de la causa de acción presentada por el autor, basada en la celebración de un debate en las instalaciones de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, parece que no hay ningún daño al patrimonio público, ni siquiera acto existente para ser anulado o declarado nulo», precisó citada por el diario carioca O Dia.

Por su parte, el rector de la UERJ saludó la sentencia de Larsen y aseguró que “honra la libertad de expresión» y la «autonomía universitaria y la democracia». En un comunicado , la casa de estudios había calificado de “intento de censura a la libre expresión” y “agresión a la autonomía universitaria” las acciones promovidas por correligionario de Moro.

«El evento no tiene nada de propaganda electoral, teniendo carácter académico, y ha sido planificado durante muchos meses como resultado de sucesivas reuniones en otros países”, continúa el texto publicado por la UERJ.

El Encuentro Internacional “Democracia e Igualdad” también cuenta con la participación de figuras intelectuales y políticas destacadas de 11 países de la región. La actividad organizada por la UERJ y el Grupo Puebla es un espacio de reflexión, debate y formación sobre los retos en la construcción un nuevo modelo solidario de desarrollo.

En el evento también participan el ex presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, el ex presidente de Colombia, Ernesto Samper, la ex alcaldesa de Bogotá y actual senadora, Clara López, así como la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, Mario Delgado, presidente de Morena (México), Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido dos Trabalhadores, y Cecilia Nicolini, Secretaria de Cambio Climático de Argentina.

F/Pagina12

F/Xinhua