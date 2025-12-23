Brasil pide «el cese inmediato» del bloqueo naval anunciado por EE.UU. contra Venezuela

El representante de Brasil ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Sérgio França Danese, pidió este martes a Estados Unidos que «cese de inmediato» el bloqueo naval anunciado contra Venezuela, al advertir que la medida aumenta la tensión en la región, puede generar consecuencias humanitarias y debe ser sustituida por mecanismos diplomáticos en el marco del derecho internacional.

Durante la reunión de emergencia del Consejo, França Danese agradeció la convocatoria y dejó claro que su país «es un firme promotor y defensor de la Carta de las Naciones Unidas, del multilateralismo y de la solución pacífica de controversias», recordando además que Brasil es «vecino y amigo de Venezuela», con una extensa frontera compartida y profundos lazos históricos, sociales y económicos.

El diplomático subrayó que cualquier acción relacionada con paz y seguridad internacional debe regirse estrictamente por la Carta de la ONU. Recordó que el documento establece la prohibición del uso o amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, salvo en el marco del derecho a la legítima defensa previsto en el artículo 51.

Brasil advirtió que estos principios son obligatorios y universales, sin excepciones «basadas en intereses o proyectos ideológicos, geopolíticos, políticos o económicos». Señaló que las diferencias entre Estados deben resolverse pacíficamente y, en caso necesario, mediante mecanismos jurídicos internacionales como la Corte Internacional de Justicia.

En ese marco, el representante brasileño afirmó que también es incompatible con la Carta «cualquier perturbación del comercio internacional de un Estado miembro mediante el uso o amenaza del uso de la fuerza sin la debida y formal autorización del Consejo». Reiteró que las medidas coercitivas unilaterales no tienen respaldo en la Carta de la ONU, y subrayó que América Latina y el Caribe han optado de forma «firme, universal e irreversible» por la paz.

Finalmente, Brasil sostuvo que la movilización militar de Estados Unidos en las proximidades de Venezuela y el bloqueo naval anunciado «constituyen violaciones de la Carta de las Naciones Unidas» y, por tanto, «deben cesar de inmediato e incondicionalmente». El país invitó a Washington y Caracas a un diálogo genuino, de buena fe y sin coerción, en favor de soluciones políticas y jurídicas disponibles en el marco del sistema multilateral.

T/Agencia