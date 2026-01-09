Bruno Rodríguez rindió homenaje a los combatientes fallecidos en defensa de la Revolución Bolivariana

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rindió este jueves, en Caracas, un sentido homenaje a los combatientes venezolanos y cubanos fallecidos en defensa de la Revolución Bolivariana durante la agresión militares imperiales del pasado 3 de enero, en el que fueron secuestrados el Presidente Constitucional, Nicolás Maduro, y la Primera Dama, Cilia Flores.

Durante un acto de tributo a los mártires, comprometió la lucha conjunta de ambas naciones para asegurar la liberación del Mandatario Nacional y de su esposa, así como la victoria de la Revolución que ambos países encabezan.

«Vine de Cuba a rendir emocionado un homenaje a los combatientes venezolanos caídos en combate en defensa de la Revolución Bolivariana y chavista y de la sagrada Patria venezolana», afirmó el diplomático ante la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y jefes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

En su discurso, destacó la labor de los efectivos cubanos que, «en desigual combate, enfrentaron al enemigo imperialista que profanaba la Soberanía de la Patria venezolana y protegían al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros». El Canciller extendió un mensaje de «honor y gloria» a los caídos y de «amor y paz» a los venezolanos asesinados durante las agresiones.

T/Con información de Prensa Presidencial